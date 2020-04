O Núcleo Dirigente Transitório tomou mais uma medida transparente na gestão do Cruzeiro. Nesta terça-feira o Conselho Gestou divulgou um convite aos candidatos à presidência do clube e do Conselho Deliberativo para uma reunião onde serão apresentadas informações importantes sobre a atual situação da agremiação. O encontro acontecerá na próxima segunda-feira (13), às 16h, na sede admininstrativa, no Barro Preto.

A intenção do encontro, segundo o prórpio Conselho Gestor, é passar aos candidatos a realidade do Cruzeiro para que todos possam ter ciência do que será necessário para a próxima gestão.

Como medida de prevenção ao coronavírus apenas dois representantes do Núcleo Dirigente Transitório mostrarão os dados aos convidados, que deverão confirmar presença por e-mail até 17h da próxima sexta-feira. Todos os candidatos receberão um convite oficial.

Há pouco mais de cem dias o Conselho Gestor trabalha na administração do Cruzeiro. O início do trabalho começou em 23 de dezembro do ano passado e já atingiu passos importantes destacados pelo próprio grupo: redução da folha salarial, revisão de contratos, renegociação das dívidas com credores, reorganização do departamento de futebol, contratação de empresas de investigação e auditoria, e o retorno do Cruzeiro ao Profut.

Os atuais administradores do Cruzeiro informam o motivo da reunião: "O objetivo agora é detalhar todas as ações desenvolvidas no período aos postulantes dos cargos, visando a ininterrupção e reforçando a transparência no processo. Serão apresentados os números do Cruzeiro referentes às áreas financeira, administrativa, tributária, entre outras", diz parte da nota, que também informa que outras reuniões poderão ser realizadas no futuro.