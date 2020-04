Criado no final do ano passado, com a renúncia de Wagner Pires de Sá e seus vices, o Conselho Gestor do Cruzeiro terá seu último dia de trabalho em 31 de maio

Por meio de nota oficial, o Núcleo Dirigente Transitório, que comanda o Cruzeiro desde o final do ano passado, anunciou que não terá candidato nas eleições programadas para o próximo dia 21 de maio. Inicialmente, o empresário Emílio Brandi seria o representante do grupo, mas ele não concorrerá mais, pois o grupo não concorda com duas eleições no mesmo ano, numa temporada marcada por tantos problemas.

Mais informações em instantes.

Confira a nota do Núcleo Dirigente Transitório do Cruzeiro, que encerra suas atitvidades no clube em 31 de maio:

O Conselho Gestor tinha a intenção de seguir no Cruzeiro até o fim de 2020, entendendo que é importante dar continuidade aos trabalhos que estamos fazendo. Acreditamos que a realização de duas eleições, em um único ano, será muito prejudicial ao clube. E não pretendemos também ter um racha no Cruzeiro, em uma briga política que nem sabemos fazer.

Nos últimos meses ficamos totalmente absorvidos na gestão do Cruzeiro, que se reergueu e retomou a credibilidade. Mas isso também tem um preço na vida de cada um, que deixou seus negócios e muitas vezes deixou de estar com a família para viver e resolver os assuntos do Cruzeiro, do qual nos orgulhamos imensamente.

Diante deste cenário, com embate político, o Conselho Gestor não terá representante nas eleições.

Seguiremos firmes e nossa missão é continuar com as nossas ações para reconstruir o Cruzeiro, e deixá-lo o mais organizado e preparado possível para os próximos desafios. E nosso trabalho se encerrará no dia 31 de maio, véspera da posse do presidente que assumirá o clube. Voltaremos a ser torcedores, incentivando mais do que nunca o Maior de Minas.

Conselho Gestor