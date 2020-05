As notícias mais aguardadas pela torcida do Cruzeiro desde as denúncias contra a antiga diretoria do clube, em 26 de maio do ano passado, em reportagem exibida no Programa Fantástico, da Rede Globo, podem ser divulgadas na semana que vem. Isso porque a expectativa do Núcleo Dirigente Transitório que comanda o clube neste momento é de que aconteça um posicionamento da Polícia Civil em relação à investigação que foi instaurada na época. Há ainda a possibilidade de a Kroll, empresa multinacional e referência em investigação, due diligence, compliance, segurança cibernética e gestão de riscos de segurança.

Em julho do ano passado, uma operação da Polícia Civil recolheu documentos e computadores na sede administrativa do Cruzeiro, no Barro Preto

Se isso realmente acontecer, como esperam alguns membros do Conselho Gestor, eles poderão deixar o clube, em 31 de maio, com mais um dos objetivos prometidos alcançado. Isso porque a intenção do grupo é dar a maior clareza possível as ações principalmente da gestão Wagner Pires de Sá, que teve muitas irregularidades denunciadas.

Em relação ao trabalho da Kroll, a esperança é de que as apurações da empresa possam ser usadas na busca pelo seguro contra gestão temerária que o clube tem no valor de R$ 20 milhões.

Isso foi revelado pelo presidente do Núcleo Dirigente Transitório, Saulo Fróes, em entrevista ao repórter Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia, em 25 de abril.

Posições

Nesta semana, o Hoje em Dia procurou os órgãos públicos que investigam a gestão Wagner Pires de Sá desde 27 de maio do ano passado, em busca de um posicionamento.

Apesar de curta, a nota enviada pela assessoria da Polícia Civil de Minas Gerais confirma a expectativa do Conselho Gestor cruzeirense.

“A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esclarece que as investigações estão em estágio avançado e, em momento oportuno, informações serão divulgadas à imprensa”, informa a nota.

O Ministério Público de Minas Gerais está com seus profissionais trabalhando de casa até o próximo dia 15 e só a partir do dia 16 será possível a assessoria ter acesso aos documentos relativos ao processo que investiga o Cruzeiro.

Kroll

Na semana passada, a Kroll respondeu ao Hoje em Dia com uma nota curta sobre o seu trabalho para o Conselho Gestor cruzeirense: “A Kroll informa que todas as investigações que conduz são sigilosas e, portanto, não pode comentar o trabalho em curso”.

Fica a expectativa, do Conselho Gestor e da torcida cruzeirense, de que a próxima semana seja um marco no processo de moralização do clube, o ponto principal entre as duas partes.