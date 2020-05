O Cruzeiro passa por uma fase muito complicada por causa das dívidas que as últimas gestões promoveram no clube. E para tentar entender o tamanho do rombo financeiro o Conselho Gestor contratou dois serviços tidos como importantes para que um mapeamento fosse feito e um raio-x pudesse ser realizado nas contas da Raposa. Daí a contratação de uma investigação corporativa e uma auditoria contábil. Mas se o clube está sem dinheiro quem pagou por esses processos?

Segundo apurou o Hoje em Dia, o Cruzeiro não precisou colocar a mão no bolso para que a Kroll investigasse as recentes movimentações financeiras durante a gestão Wagner Pires de Sà, e nem para que a Moore produzisse o balancete contábil do clube. Os valores foram pagos por dois "patrocinadores".

A investigação da Kroll foi paga por uma empresa do ramo de tecnologia. Já a análise da Moore foi produzida por meio de aporte em dinheiro de um empresário cruzeirense. Ambas as operações aconteceram, ainda de acordo com a reportagem, por meio de doação.

De acordo com uma fonte ouvida pelo HD os dois patrocinadores pagarão a conta da investigação e da auditoria, e toda a movimentação será devidamente documentada. O clube pretendia tornar pública essa informação nessa terça-feira, em uma reunião convocada pelo Conselho Gestor, onde o grupo faria um balanço de seu trabalho em cinco meses. Só que esse encontro foi cancelado pela impossibilidade de reunir todos os membros do Núcleo Dirigente Transitório. O evento foi remarcado para quinta-feira (28).

Críticas ao trabalho da Kroll

Após aleição que definiu o novo presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro o candidato vencedor, Paulo Pedrosa, questionou os gastos do Conselho Gestor com os serviços da Kroll.

“A tal da Kroll pegou os documentos, mandou para a imprensa, não encaminhou para o Conselho Fiscal. Nunca vi isso na minha vida. Então, a partir de semana que vem nós vamos olhar quanto que o Cruzeiro pagou à Kroll? Eu nunca vi fazer uma auditoria em 30 dias. Não foram 60. Conta os dias úteis de quando eles começaram. Então isso que nós temos que olhar”, disse Pedrosa.

Essa declaração irritou torcedores e a membros do Conselho Deliberativo. Os candidatos derrotados na eleição, Giovanni Baroni, Paulo Sifuentes e Luiz Carlos Rodrigues, se uniram em um "blocão político" denominado "Cruzeiro Forte" e prometem oposição ferrenha ao novo presidente do legislativo estrelado.