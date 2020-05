A empresa Kroll, responsável por uma investigação corporativa no Cruzeiro, já enviou ao clube o resultado de sua auditoria pericial. O documento que traz análises importantes sobre as movimentações financeiras durante a gestão Wagner Pires de Sá chegou às mãos do Conselho Gestor (CG) e, nesta segunda-feira mesmo,(18) será encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O órgão de fiscalização incorporará o relatório ao processo que está em curso e que investiga suspeitas de fraudes na Raposa tomando por base denúncias feitas pelo programa Fantástico, da TV Globo, no dia 26 de maio do ano passado.

A informação da chegada dos documentos da Kroll ao clube foi divulgada pela assessoria de imprensa celeste em publicação nas redes sociais.

Segundo apurou o Hoje em Dia, o Conselho Gestor recebeu um calhamaço de 600 páginas, e esse documento ficou sob responsabilidade de um membro apenas do Núcleo Dirigente Transitório. O envio ao MP será feito na tarde desta segunda-feira em visita de uma comitiva ao órgão fiscalizador. Devem estar presentes no encontro no Ministério Público o presidente interino do Cruzeiro José Dalai Rocha, o presidente do Núcleo Dirigente Transitório Saulo Fróes, e os membros do CG Gustavo Gatti e Alexandre Faria.

Ainda de acordo com informações passadas ao HD a imprensa receberá uma versão muito resumida do documento produzido pela Kroll. Aos jornalistas será enviado um arquivo de apenas três páginas com uma síntese de tudo o que foi investigado pela empresa.