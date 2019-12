A construção da Arena MRV, do Atlético, no bairro Califórnia, na região Noroeste de Belo Horizonte, foi autorizada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, durante reunião ordinária, nesta sexta-feira (20), por unanimidade. A Licença de Instalação, passo que faltava para o início das obras, foi aprovada por 13 votos. Com a decisão, o estádio, que ocupará um terreno de 130.000 m², começa a ganhar forma em janeiro de 2020, de acordo com MRV.

“A data de hoje ficará na história do Clube Atlético Mineiro com mais essa conquista. Cerca de R$ 80 milhões vão ser empregados para obras de melhorias na infraestrutura urbana da região. Estamos muito felizes com essa decisão favorável e já vamos iniciar a obra. Mais uma etapa cumprida para tornar real o sonho dos atleticanos”, afirmou Bruno Muzzi, diretor-executivo da Arena MRV.

O presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, também comemorou o resultado da votação. “É uma honra poder anunciar para a torcida que as obras da Arena MRV irão começar. Tenho certeza que, na nossa nova casa, vamos ser ainda mais gigantes e alcançar grandes conquistas”, anunciou o dirigente.

A estimativa de término das obras é meados de 2020. Serão 30 meses de intervenção na região e previsão de contratação de 700 trabalhadores.

Como contrapartida, a MRV terá que cumprir 83 condicionantes que vão desde melhorias no sistema viário, com ciclovias, rotas de pedestres e alargamento de vias, à arborização no local.

A leitura do relatório do Comam foi feita pelos conselheiros Paulo Gomide e Ronaldo Vasconcelos, ambos representantes da sociedade civil. Alguns torcedores do Atlético também fizeram questão de acompanhar a reunião, chamada por eles de histórica para o clube. Ao fim do último voto, o de número 13, o atleticano Rubélio Vieira Mendes não conteve a emoção: aplaudiu muito e gritou: "É Galo! É Galo! É Galo!"

Na saída, ele ainda comemorou mais uma vez. " É muita emoção! Acompanhei a discussão desde o início. É um momento histórico para o Atlético", concluiu.

Arena

O lote onde será construída a Arena MRV, no bairro Califórnia, tem 56 mil metros quadrados e o projeto prevê uma capacidade de 46 mil pessoas. A empresa responsável pela construção será a Racional Engenharia e a Arena MRV, que será uma Arena Multiuso, com 40 bares, 68 camarotes e 2.400 vagas de estacionamento.

O custo inicial era R$ 410 milhões, mas por causa das despesas acrescentadas ao longo do processo de obtenção da Licença de Instalação, estimadas em cerca de R$ 80 milhões), a estimativa sobe para cerca de R$ 525 milhões, de acordo com a MRV. A empresa pagará 60 milhões de reais para colocar o nome no estádio. O restante virão da venda de 50,1% do Diamond Mall e venda de cadeiras cativas e camarotes.

