O Atlético deu mais um passo rumo a construção de seu estádio em Belo Horizonte. Por unanimidade, o Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMAM) concedeu, na tarde dessa sexta-feira (12), a Licença Prévia (LP) para o a arena que o clube pretende levantar na capital mineira.

A LP atesta a viabilidade ambiental do empreendimento quanto à sua concepção e localização. Essa licença ainda não autoriza o início as obras, mas o clube já pode fazer a limpeza do terreno e a instalação de tapumes.

O começo da construção depende agora da licença de instalações, próxima etapa do processo, que também vai passar por aprovação do órgão.

Inicialmente, o início das obras estava previsto para meados de 2018. O processo sofreu alguns adiamentos por causa de exigências dos órgãos públicos. O clube pretende começar a construção ainda este ano.

Interesse público

A construção do estádio do Atlético foi declarado como projeto de interesse social em decreto assinado em novembro do ano passado, pelo então pelo governador Fernando Pimentel (PT).



Segundo Pimentel, a construção do estádio é de “alta relevância e interesse social”, conforme indicaram análises da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.



No decreto, o chefe do executivo estadual explicou que a publicação se trata, apenas, de “reconhecimento do interesse social do empreendimento referido”. As exigências ambientais, um dos entraves para a obra, dependem de liberação dos órgãos ambientais competentes, justificou.



Arena



O estádio do Atlético será construído em um terreno no bairro Califórnia, Noroeste de Belo Horizonte, próximo ao Anel Rodoviário. A área para a construção foi doada pela MRV Engenharia. O lote tem 56 mil metros quadrados e o projeto prevê uma capacidade de 47 mil torcedores nas arquibancadas.