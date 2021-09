A consistência defensiva tem sido um fator determinante para o bom rendimento do Atlético, que conquistou um título e está na briga por outros três na temporada.

Além dos vários atletas de renome no setor ofensivo, especialmente os atacantes Hulk e Diego Costa, além do meia Nacho Fernández, a defesa alvinegra é um dos pilares do time comandado pelo técnico Cuca.

Com o empate em 0 a 0 com o São Paulo, no último sábado (25), no Morumbi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético chegou ao 30º jogo sem ser vazado na temporada. (Confira a lista dos jogos abaixo)

Para ressaltar ainda o mais o momento positivo da retaguarda atleticana, o confronto na capital paulista foi o quinto "clean sheet" consecutivo em que o Galo não levou gol. Essa expressão é usada na Europa quando uma equipe ou um goleiro passam um jogo levar gol.

A última vez em que o goleiro Everson buscou a bola dentro das redes foi no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no dia 29 de agosto, fora de casa, pela 18ª rodada da Série A.

Desde então, o Alvinegro saiu invicto em três jogos pelo Brasileirão, um pela Copa do Brasil e outro pela Libertadores.

Pegando um recorte um pouco maior, são apenas três gols sofridos nas últimas onze partidas.

Em relação a Copa Libertadores, competição em que o Atlético encara o Palmeiras, na próxima terça, às 21h30, no Mineirão, no jogo de volta da semifinal, são sete jogos em sequência sem ser vazado.

Solidez

Peça essencial na construção de jogadas do Galo, o lateral Guilherme Arana também tem cumprido bem o papel no setor esquerdo da defesa alvinegra.

Ao analisar o duelo com o São Paulo, o jogador fez questão de elogiar o desempenho do Atlético no quesito.

"Acho que o nosso time soube sofrer em uma parte do jogo. O importante é manter a solidez na parte defensiva. Hoje criamos, mas infelizmente a bola acabou não entrando no gol, mas eu persisti. Terça-feira tem uma final pra gente, que é a Libertadores", disse o jogador.

Confira os jogos em que o Atlético não foi vazado na temporada:

28/02/2021 – Atlético 3 x 0 URT – Campeonato Mineiro

07/3/2021 – Atlético 4 x 0 Uberlândia – Campeonato Mineiro

19/03/2021 – Atlético 3 x 0 Coimbra – Campeonato Mineiro

07/04/2021 – Atlético 1 x 0 Pouso Alegre – Campeonato Mineiro

24/08/2021 – Ahletic 0 x 1 Atlético – Campeonato Mineiro

01/05/2021 – Tombense 0 x 3 Atlético – Campeonato Mineiro

04/05/2021 – Atlético 4 x 0 Cerro Porteño-PAR – Copa Libertadores

16/05/201 – América 0 x 0 Atlético – Campeonato Mineiro

19/05/201 – Cerro Porteño-PAR 0 x 1 Atlético – Campeonato Mineiro

22/05/2021 – Atlético 0 x 0 América – Campeonato Mineiro

25/05/2021 – Atlético 4 x 0 Deportivo La Guaira-VEN – Copa Libertadores

02/06/2021 – Remo 0 x 2 Atlético – Copa do Brasil

06/06/2021 – Sport 0 x 1 Atlético – Campeonato Brasileiro

13/06/2021 – Atlético 1 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro

16/06/2021 – Internacional 0 x 1 Atlético – Campeonato Brasileiro

04/07/2021 – Cuiabá 0 x 1 Atlético – Campeonato Brasileiro

10/07/2021 – América 0 x 1 Atlético – Campeonato Brasileiro

13/07/2021 – Boca Juniors-ARG 0 x 0 Atlético – Copa Libertadores

20/07/2021 – Atlético 0 x 0 Boca Juniors-ARG – Copa Libertadores

25/07/2021 – Atlético 3 x 0 Bahia – Campeonato Brasileiro

28/07/201 – Atlético 2 x 0 Bahia – Copa do Brasil

01/08/2021 – Atlético 2 x 0 Athletico-PR – Campeonato Brasileiro

11/08/2021 – River Plate 0 x 1 Atlético – Copa Libertadores

14/08/2021 – Atlético 2 x 0 Palmeiras – Campeonato Brasileiro

18/08/2021 – Atlético 3 x 0 River Plate – Copa Libertadores

12/09/2021 – Fortaleza 0 x 2 Atlético – Campeonato Brasileiro

15/09/2021 – Atlético 1 x 0 Fluminense – Copa do Brasil

18/09/2021 – Atlético 3 x 0 Sport – Campeonato Brasileiro

21/09/2021- Palmeiras 0 x 0 Atlético – Copa Libertadores

25/09/2021 – São Paulo 0 x 0 Atlético – Campeonato Brasileiro