Estádio que também se transformou em uma grande plataforma multiuso, o Mineirão recebeu mais de 3 milhões de pessoas em 2019. Somando partidas de futebol, shows, feiras e encontros corporativos, o Gigante da Pampulha bateu a quantidade de frequentadores de 2018.

Segundo um balaço divulgado pela administração do maior palco do futebol mineiro, o número é o dobro daquele que foi registrado em 2015.

No último ano, foram realizados mais de 300 eventos nas mais diversas opções de áreas que o complexo possibilita para os produtores. Da renda obtida pelo Mineirão, mais de R$ 1 milhão foi repassado para projetos sociais.

No futebol, o principal palco do esporte em Minas Gerais foi destaque na Copa América, recebendo o maior clássico do continente, entre Brasil e Argentina, pela semifinal da competição, que colocou a seleção nacional na decisão do torneio. Ao todo, mais de um milhão e quatrocentas mil pessoas assistiram a todas as 48 partidas de futebol realizadas no estádio em 2019.

Diretor comercial do Gigante da Pampulha, Samuel Lloyd destacou a nova cara do Gigante da Pampulha.

“Continuamos em nossa jornada para que o Mineirão se reafirme como uma referência mundial de arena multiuso, democrática e sustentável. Seja no futebol ou em outros modelos de eventos, o Mineirão está de portas abertas”, comenta Samuel Lloyd, diretor comercial do Mineirão.

Ações Sociais

No Dia do Orgulho LGBTI, em 28 de Junho, o Mineirão se posicionou de forma firme, lembrando que o apoio à diversidade é cada vez mais lembrado e discutido em ambientes diversos. O estádio cobriu 420 cadeiras lembrando o número de mortes violentas de público LGBTI no ano anterior.

Em Setembro, o Gigante da Pampulha destinou ao Instituto Mario Penna, entidade referência na luta contra o câncer em Belo Horizonte, mais de R$ 35 mil, arrecadados com a venda do tradicional tropeirão do estádio em duas partidas de futebol. A campanha “Tropeiro do Bem” vendeu mais de sete mil unidades do famoso prato do estádio e toda essa verba auxiliou o hospital a garantir atendimento a milhares de pacientes.