A construção da Arena MRV vai completar 500 dias nesta quinta-feira (2), e o fotógrafo Fernando Michel, do Hoje em Dia, esteve presente no local. Confira abaixo algumas imagens.

O Atlético informou que fases da obra, como terraplanagem, construção das contenções e fundações, já foram finalizadas. Atualmente, estão em execução a montagem das estruturas do estádio, do estacionamento e da esplanada, além da continuidade dos trabalhos no sistema de drenagem, de alvenaria interna e, também, da via marginal que dará acesso ao estacionamento.

A Arena MRV tem 35% de suas obras concluídas. “A superestrutura que dará forma ao estádio já recebeu mais de duas mil toneladas de aço. Cerca de outras 3.400 toneladas já estão fabricadas e aguardando a instalação. As áreas do estádio, estacionamento e esplanada já receberam 4.277 peças pré-moldadas”, disse o Galo, em nota.

Já foram arrecadados cerca de R$ 160 milhões com a venda dos ativos da Arena MRV, como camarotes, cadeiras cativas e vagas de estacionamento.