A goleada por 4 a 0 sobre o Vitória, nesse sábado (9), no Independência, pela 33ª rodada da Série B, aproximou ainda mais o América do acesso à elite do futebol brasileiro.

Com 66 pontos, na liderança do torneio, o Coelho pode confirmar o retorno à primeira divisão já na próxima rodada, se vencer o Náutico, na próxima terça, às 19h15, no estádio dos Aflitos, no Recife.

Como tem 14 pontos de vantagem para o CSA (4º colocado) e o Juventude (5º colocado), o Alviverde não poderia ser mais alcançado pelos dois postulantes ao acesso, caso vença o Timbu, já que restariam apenas mais 12 pontos em disputa.

A partir do Guarani, 6º colocado, com 48 pontos, nenhuma outra equipe pode ultrapassar a equipe de Lisca nesta retafinal de competição.

O retorno a Série A também pode vim mesmo com uma derrota no Recife, caso CSA ou Juventude, que enfrentam respectivamente Paraná e Brasil de Pelotas, fora de casa, também nesta terça, não vençam.

Corroborado o iminente acesso do América, o site Probabilidades no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), dá ao Coelho 100% de chances de acesso com a atual pontuação.