A última etapa da fase Seletiva do Campeonato Total Kart/Hoje em Dia acontece no próximo sábado (6) e, como ninguém está matematicamente garantido, a reta final é de concentração, foco e tensão.

Na 3ª etapa, os três primeiros colocados na bateria Hoje em Dia travaram uma disputa acirrada, curva a curva, com direito a trocas de posiões, "x" e uma diferença de apenas 0.099 segundos do 1º para o 2º colocados e 0.299 segundos do 2º para o 3º. Adriano Juliani levou a melhor. Claudio Dumont ficou logo atrás, em 2º, e Joanes Gouvea cheogu em 3º. Claudio Junqueira assistiu à briga pela liderança e cruzou a linha de chegada em 4º, com Adalberto Diniz fechando o pódio no 5º lugar.

"Foi uma corrida especial para mim, pois levei minha família pra ver. Adotei uma estratégia parecida com a da última corrida: segui junto com Cláudio Dumont durante grande parte da prova, o que nos fez abrir bastante do pelotão. As disputas foram intensas, com grandes adversários até a última curva. Fico feliz e agradeço a Deus por ter conseguido a vitória. Agora é foco total na última etapa da fase Seletiva", afirmou o vencedor.

A bateria Cirúrgica Shopping também teve momentos de emoção. Líder e vice-líder da prova travaram, desde a largada, uma bela luta pelo lugar de honra.Logo nas primeira voltas, um acidente embaralhou todo o grid. Aqueles que conseguiram se livrar da confusão tomaram as posições dianteiras.

O vencedor foi Adriano Lima. Largando da 2ª posição, Lima tomou a liderança de Ivan Renault, que largou da pole e chegou em 2º. Roberto Veloso cruzou a linha de chegada em 3º, puxando Anderson Aguiar (4º) e Demerson Guilherme (5º).

Agora é foco total na 4ª e última etapa da Seletiva, que acontecerá no próximo sábado, quando a bateria Cirúrgica Shopping dará a largada às 14h15min e a bateria Hoje em Dia irá para a pista às 15h. O kartódromo fica na Rodovia MG-424 – Km 3, s/n - Vespasiano. A entrada é franca. Mais informações em www.totalkart.com.br.

O Campeonato Total Kart / Hoje em Dia tem o apoio da Cirúrgica Shopping, Namastê Estamparia, CDS Cadeiras de Rodas, Hidroligth e Penteadeira Salon.