Contando com o apoio da torcida alviverde para seguir vivendo boa fase na Série B e garantir uma vaga na elite do futebol brasileiro em 2020, o América abrirá as portas do Centro de Treinamento Lanna Drumond para que torcedores do clube possam acompanhar o treinamento da equipe nesta sexta-feira (1).

O treino com portões abertos será o último antes da equipe encarar a Ponte Preta, no Independência. Caso vença a Macaca neste sábado (2), o Coelho pode até entrar no G-4 da Série B, dependendo de outros resultados de seus concorrentes.

A iniciativa foi anunciada pelo treinador Felipe Conceição, em vídeo divulgado nas redes socias do clube.

ACESSO

A entrada dos torcedores no CT Lanna Drumond acontecerá a partir das 15h30 e o horário limite será às 16h30. O acesso será feito exclusivamente pelo portão da Rua Santa Tereza, localizada no Bairro Tijuca, em Contagem (MG).

LIBERAÇÃO DA ENTRADA

Para quem é sócio do programa Onda Verde, o acesso ao CT será liberado mediante apresentação do cartão do plano (ativo e adimplente) e do documento de identidade.

Os torcedores que não são sócios só terão acesso ao treino se mostrarem o ingresso adquirido para o duelo entre América e Ponte Preta-SP, pela 32º rodada da Série B.

Os ingressos estão à venda desde a última terça-feira e podem ser adquiridos em três pontos diferentes (clique aqui e saiba mais). Para quem não puder comprar antecipadamente, haverá um ponto de venda no CT Lanna Drumond, especialmente nesta sexta, das 15h às 16h30.

O acesso de torcedores ao treinamento no CT Lanna Drumond está sujeito à lotação do espaço reservado aos torcedores. Logo após o término do treino, os torcedores deverão se retirar do CT.