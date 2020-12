O Atlético tem diante do São Paulo, nesta quarta-feira (16), no Morumbi, uma oportunidade que não teve nas duas outras vezes em que realmente brigou pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro na Era dos Pontos Corridos: um confronto direto com o líder que é realmente decisivo em relação à pontuação.

O Galo foi vice-campeão brasileiro em 2012 e 2015, mas nas duas oportunidades, quando encarou o líder no segundo turno, isso aconteceu já na reta final da competição e a diferença de pontos já era considerável.

Atlético, de Jorge Sampaoli, terá ainda 12 jogos após a partida desta quarta-feira, contra o líder São Paulo, no Morumbi

Há oito anos, Atlético e Fluminense jogaram no Independência pela 32ª rodada do Brasileirão. O tricolor carioca entrou em campo com nove pontos a mais (69 a 60) e a vitória atleticana por 3 a 2, de virada, serviu apenas para lavar a alma, pois não significou uma mudança no rumo da competição, que foi conquistada pelo time das Laranjeiras.

Nas seis partidas finais, o time de Cuca não conseguiu tirar um ponto por rodada, algo que é muito difícil num torneio tão equilibrado como a Série A do Brasileirão.

Em 2015, o rival do Galo na briga pela taça foi o Corinthians. E o jogo entre eles no returno foi na 33ª rodada, e com a equipe dirigida pelo técnico Tite somando oito pontos a mais na classificação (70 a 62).

A goelada de 3 a 0 aplicada pelos corintianos dentro do Horte decidiram a competição, pois a diferença passou a ser de 11 pontos, com apenas 15 em disputa.

Realidade

A decisão de 2020, contra o São Paulo, é diferente, pois apenas quatro pontos separam os dois clubes. E depois do confronto desta quarta-feira, no Morumbi, pela 26ª rodada, eles entrarão em campo mais 12 vezes.

Outra diferença deste ano em relação a 2012 e 2015 é um terceiro concorrente ao título, o Flamengo, que tem um ponto a menos que o Atlético, mas também uma partida a mais a disputar, pois teve o confronto com o Grêmio, pela 23ª rodada, adiado para 27 de janeiro, em Porto Alegre.

O rubro-negro carioca colado nos dois, faz do empate, nesta quarta-feira, no Morumbi, um resultado bom principalmente para ele. Assim, no próximo domingo (19), quando recebe o Bahia, às 18h15, no Maracanã, pela 26ª rodada, vencendo, ultrapassa o Galo e pode ficar a três pontos do Tricolor, que é líder, mas com um jogo a menos.

Analisando apenas entre São Paulo e Atlético, o empate é pior para o time de Jorge Sampaoli, que seguirá a quatro pontos de distância do primeiro colocado.

De toda forma, mesmo que volte para Belo Horizonte com um ponto, o Galo ainda terá situação muito melhor, numa comparação com os confrontos diretos pela taça no returno que teve em 2012 e 2015.

A FICHA DO JOGO

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Igor Gomes, Gabriel Sara e Daniel Alves; Brenner e Pablo (Vitor Bueno). Técnico: Fernando Diniz

ATLÉTICO

Éverson; Guga, Gabriel (Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Hyoran e Zaracho (Nathan); Savarino, Eduardo Vargas e Keno. Técnico: Jorge Sampaoli

DATA: 16 de dezembro de 2020

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Morumbi

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires, todos de Goiás

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (GO)

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere