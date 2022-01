Conti é um dos quatro zagueiros contratados pelo Coelho nesta no, ao lado de Éder, Maidana e Gabriel Gomes

Em 2022, o argentino Germán Conti disputará sua segunda temporada no futebol brasileiro. Depois de uma passagem pelo Bahia, o zagueiro chegou ao América emprestado pelo Benfica, de Portugal. Apresentado pelo Coelho, ele destacou que a permanência no Brasil foi fator primordial para aceitar a proposta do clube mineiro.

"Para mim, é uma honra jogar no futebol brasileiro, a liga mais competitiva da América Latina. Então, quando recebi a proposta do América, eu gostei muito e senti confiança na negociação. Espero que seja um ano de muito sucesso para nós", afirmou.

Questionado sobre outras propostas recebidas ao fim de seu vínculo com o Bahia, o novo reforço do América citou o empenho da diretoria em sua contratação.

"Sempre quando acaba um empréstimo, há outras propostas. Tinha claro que queria continuar no futebol brasileiro. E o América sempre mostrou muita vontade para que eu estivesse aqui".

Com a experiência de ter jogado pelo Tricolor baiano em 2021, Conti ressaltou que terá de se preparar para uma temporada de muitos jogos. O América disputará o Campeonato Mineiro, o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil.

O zagueiro argentino já iniciou os treinamentos no CT Lanna Drummond com o restante do elenco do Coelho, sob o comando do técnico Marquinhos Santos.

