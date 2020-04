A máscara do goleiro Fábio, para não deixar o vírus passar, criada por Leandro A máscara do goleiro Fábio, para não deixar o vírus passar, criada por Leandro

Conhecido pelas canecas personalizadas que faz, sempre com o Cruzeiro como tema, Leandro Gonçalves Prates, de 35 anos, agente de saneamento da Copasa, uniu o lado artístico à idolatria por Fábio e criou, em tempos de pandemia pelo novo coronavírus, uma máscara com o rosto e as luvas do goleiro cruzeirense: “para não deixar vírus nenhum passar”.

“Como liberaram fazer máscaras caseiras, estava brincando e fiz um teste. E pensei no Fábio porque é para não deixar passar nada. O pessoal gostou. Vou melhorar o material e vou fazer para vender. Aproveitar o momento. Mas também vou usar. Trabalho na ETE Arrudas. É um serviço essencial. A gente não pode parar. E tem de se proteger agora até no trajeto para o trabalho também”, revela Leandro.

As canecas de porcelana com artes relacionadas ao Cruzeiro são um complemento de renda e também um hobby. Vários jogadores e personalidades do clube já foram presenteados pelo torcedor.

“Fazer e expor minhas canecas é uma maneira que arrumei de sempre estar interagindo com a torcida do Cruzeiro”, acrescenta Leandro, que tem com a esposa a Alice Maravilhas Personalizados, empresa que leva o nome da filha e está presente em todas as redes sociais.