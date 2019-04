A estreia do Atlético no Campeonato Mineiro, marcada anteriormente para o Independência, foi alterada para o Mineirão. O duelo contra o Avaí, que acontecerá no próximo sábado (27), será às 19h no Gigante da Pampulha.

De acordo com a CBF, a opção de mudança de Arena foi do próprio Atlético. A intenção da diretoria deve ser ter casa cheia no primeiro jogo da Série A e superar os 23 mil do estádio do Horto.