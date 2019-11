Vencer o Avaí é o desafio do Cruzeiro nesta segunda-feira (18), às 20h, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 17º lugar no campeonato, o time celeste necessita urgentemente de um triunfo sobre o lanterna da competição para deixar a zona de rebaixamento e se afastar dela. E, de quebra, dar fim a um tabu: há mais de oito anos que a Raposa não leva a melhor em jogos contra o Leão.

A última vez que isso aconteceu foi em 13 de agosto de 2011, quando goleou o oponente por 5 a 0, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pelo Brasileiro.

De lá para cá, o Cruzeiro não mais conheceu a vitória ante o Avaí. Foram seis partidas, sendo cinco empates e um triunfo dos catarinenses. Essa vitória em questão, por 1 a 0, na Ressacada, foi a única do time do Sul em cima dos celestes.

Estatísticas do confronto*

Vitórias do Cruzeiro: 3

Empates: 7

Vitórias do Avaí: 1

Gols do Cruzeiro: 18

Gols do Avaí: 12

* FONTE: Cruzeiro