É inegável que Hulk será uma das esperanças do Atlético contra o Boca Juniors, nesta terça-feira (13), às 19h15, em La Bombonera, na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Além de tentar ajudar o time mineiro a largar na frente na disputa por uma vaga nas quartas, o atacante vai em busca de objetivos individuais.

Na fase de grupos da competição, o Vingador sobrou em campo, naquele que é considerado até agora seu melhor período no quesito gols pelo Galo. O avante esteve presente nos seis jogos do Alvinegro pela chave H e balançou as redes seis vezes, o que significa uma ótima média de um tento por duelo.

Em nenhum outro torneio nesta temporada, Hulk detém um rendimento tão bom. Pelo Campeonato Mineiro, foram dois gols em 11 partidas (0,18 tento por confronto). No Brasileirão, também colocou duas bolas na rede em 11 rodadas (0,18). E na Copa do Brasil, estufou a meta adversária em uma oportunidade nos dois embates que disputou (0,5).

Artilharias

Apesar de estar há nove jogos sem marcar, Hulk é o goleador do Galo na temporada, com 11 gols, sendo que mais da metade deles (seis) se deram na Libertadores, competição na qual o camisa 7 é um dos artilheiros, ao lado de Gabriel (Flamengo), Rony (Palmeiras) e Borja (Junior Barranquilla).

Passada a fase de grupos, o atacante atleticano anseia, no mínimo, manter essa alta média para, além de colaborar com o Galo no desafio de avançar de etapa, dar mais um passo importante para chegar ao topo do ranking de artilheiros do clube na história do torneio sul-americano.

O maior goleador do Atlético na Libertadores é Jô, com 11 gols, seguido por Guilherme, com nove, Cazares, com oito, e Lucas Pratto, com sete.

Se o rendimento de um tento por jogo permanecer nas oitavas, Hulk iria a oito bolas na rede e, com isso, ultrapassaria o atacante argentino e igualaria o meia equatoriano. É esperar para ver o que o Vingador vai aprontar em La Bombonera e depois no Mineirão, diante do Boca Juniors.