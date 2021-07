Precisando voltar a vencer na Série B após três jogos, o Cruzeiro terá, contra o Coritiba, um reencontro com um jogador que no ano passado dificultou – e muito – a vida da Raposa. O atacante Léo Gamalho, que na ocasião defendia o CRB, marcou quatro gols em três encontros com a Raposa em 2020, pela Copa do Brasil e pela Série B. Atualmente defendendo os paranaenses, o atacante volta a ficar no caminho da equipe celeste e com números significativos na atual temporada.

Léo Gamalho chegou ao Coxa no início do ano após uma breve passagem pelo Al Khor, do Catar, como um dos principais reforços da equipe para 2021. Dentro de campo, as expectativas vêm se cumprindo. O jogador soma 11 gols e duas assistências em 19 jogos. Na Série B são quatro gols marcados, sendo que na rodada passada, contra o Remo, ele marcou os dois da vitória por 2 a 1, diante do Remo, que manteve os paranaenses na vice-liderança da competição.

Contra o Cruzeiro, em 2020, Gamalho não participou do quarto encontro entre as duas equipes no returno da Série B, pois já havia se transferido para o Al Khor. Na ocasião, ele deixou o clube alagoano expressivos 18 gols em 30 jogos. No primeiro jogo entre as duas equipes, pela terceira fase da Copa do Brasil, Gamalho marcou os dois gols da vitória dos alagoanos, por 2 a 0, no Mineirão. Na volta, no empate por 1 a 1, também foi dele o gol. Os dois resultados culminaram na eliminação celeste na competição mata-mata.

Pela Série B, no encontro do primeiro turno, coube a Gamalho arrancar o empate para o CRB no Mineirão, aos 39 minutos do segundo tempo para manter a fama de carrasco. Oportunista, ele marcou após um erro na saída de bola errada da Raposa.

Cruzeiro e Coritiba se enfrentam nesta terça-feira (6), às 19h, no Mineirão, pela 10ª rodada da Série B. Enquanto o Coxa vem de cinco vitórias consecutivas e é o segundo colocado na tabela com 19 pontos, o Cruzeiro não vence há três rodadas e é apenas o 13º com nove pontos.