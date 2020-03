A pandemia do Covid-19, o coronavírus, assola praticamente todo o planeta. E a necessidade de reclusão para evitar a transmissão por contágio atinge, como não poderia ser diferente, também o mundo esportivo. Em Minas Gerais os atletas tentam se adaptar à nova realidade e aos trabalhos indoor (em casa) para manter em dia o físico.

Capitão do Cruzeiro, o zagueiro Léo falou sobre esse momento crítico. Líder que é deu um conselho aos torcedores, pedindo que todos fiquem reclusos em suas residências.

"Eu falo desse momento agora, momento de ficarmos em casa, de ficarmos relmente nas residências mesmo, evitar contato com as pessoas, evitar o convívio social. Momento de abdicar de várias coisas (...) Esse é um conselho meu para você também, que você possa ficar na sua residência, enclausurado, sempre com álcool gel do lado ", disse uma das grandes lideranças do atual plantel cruzeirense no capítulo três do podcast "O Cruzeiro é o povo", comandado pelo jornalista Gustavo Nolasco e veiculado pelo canal Somos Gigantes.

Léo também falou da rotina dos atletas na luta pela manutenção da parte física. "Estamos fazendo trabalhos em casa, treinos em casa, tentando manter a forma física da melhor maneira possível", comentou.

Com o calendário do futebol brasileiro interrompido por tempo indeterminado, as atenções de todo o planeta estão voltadas para o combate ao coronavírus, que já fez milhares de vítimas ao redor do globo.

"Faça sua parte. Não fique olhando para a parte dos outros, pensando assim, que a cidade está cheia, que tem pessoas na rua. Não! Olhe para você, faça sua parte, e que as coisas possam voltar ao normal aí como todos nós queremos. Deus abençõe a cada um, valeu!", concluiu o zagueiro do Cruzeiro.