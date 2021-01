Em busca dos 53 pontos no Campeonato Brasileiro e seguir na cola de São Paulo e Internacional, o Atlético terá pela frente o xará goianiense no próximo domingo (17), a partir das 18h15, no Mineirão. O duelo será válido pela 30ª rodada da competição mais importante do país.

Titular absoluto de Jorge Sampaoli, o lateral-direito Guga completará 'número redondo' pelo clube no duelo contra o Dragão. Contratado junto ao Avaí, em 2019, o jogador chegará a 70 partidas no Galo.

Com apenas um gol anotado neste período, Guga acumula 39 vitórias, 14 empates e 16 derrotas com a camisa atleticana. Disputar a Olimpíada do Japão, no meio do ano, é o maior objetivo do carioca de 22 anos.

Outro 'setentão'

Outro que alcançará a mesma marca, caso seja acionado pelo técnico Jorge Sampaoli, é o volante Jair. Contratado junto ao Sport, também em 2019, o jogador de 26 anos já anotou sete gols pelo Atlético. Ele acumula 41 vitórias, 13 empates e 15 derrotas.