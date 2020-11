Que a pandemia tem assolado os clubes de futebol no Brasil e no mundo, não é mais segredo para ninguém. A falta de torcida nos estádios fez com que as receitas despencassem drasticamente e, se antes as projeções eram de grande faturamento, hoje os prejuízos milionários é que são contabilizados.

Neste domingo (8), por exemplo, Atlético e Flamengo abrem o returno do Campeonato Brasileiro e, pela importância do clássico interestadual, em momento comum, mais de 40 mil pessoas estariam presentes ao Mineirão para acompanhar o confronto entre o terceiro colocado da Série A, mandante, contra o vice-líder e atual campeão, que divide o topo da tabela com o Internacional.

Mais uma vez sem poder contar com a força da Massa, o Galo passará R$ 1 milhão em prejuízo, atuando em casa. O total, até o momento, é de R$ 918.579,47, em nove duelos disputados no Gigante da Pampulha. A média é deR$ 102.064,38, por partida.

Cabe lembrar que, em entrevistas concedidas antes e durante a pandemia, o presidente Sérgio Sette Câmara destacou que a expectativa era de preço médio do ingresso a R$ 40, com 40 a 50 mil pessoas por partida.

"A gente realmente ficou muito frustrado com esta situação da pandemia, porque investimos muito no nosso time, contando também com um retorno financeiro que viria certamente da bilheteria. Com os investimentos feitos, até com o diretor de futebol, o treinador, tínhamos em mente ter grande públicos que fizéssemos e que ainda vamos fazer no Mineirão", destaca o mandatário atleticano ao Hoje em Dia.

"Foi examemente por isso que, antes mesmo do Campeonato Brasileiro começar, que escolhemos o Mineirão como casa. Com certeza teríamos público na casa dos 50 mil, em média, e também o aumento do nosso sócio torcedor que, mesmo na pandemia, saiu de 19 mil para 55 mil. Poderia ser até muito mais com este atrativo; com público nos jogos, o programa estaria em outro patamar", acrescenta.

Ainda de acordo com Sette Câmara, ao término das 38 rodadas da Série A, a projeção é que, se for mantida a decisão da não presença de torcedores nos estádios, o Atlético tenha prejuízo próximo a R$ 20 milhões (receita não arrecada + despesas por partida).