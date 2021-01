No próximo domingo, o Atlético encara o Fortaleza no Mineirão e, melhor mandante da atual edição do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos somados (dois a mais que o líder Internacional), busca mais um triunfo para seguir com o sonho vivo de levantar o caneco da competição mais importante do país.

Em 16 partidas disputadas em BH, o Alvinegro acumula 12 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, tendo aproveitamento de 81%.O Leão, adversário na 33ª rodada, é o terceiro pior visitante. Com apenas 11 pontos conquistados em 48 disputados, a equipe comandada por Enderson Moreira tem 23% de aproveitamento fora de seus domínios.

O jogo de domingo, marcado para às 17h, será o 1555º disputado pelo Atlético no Gigante da Pampulha, desde a fundação do estádio em 1965. Até o momento, foram 903 triunfos, 379 empates e 272 derrotas. O Galo marcou 2.849 gols e sofreu 1.338. O aproveitamento é de 66,2%. Os dados foram levantados pelo perfil 'Galo Estatísticas'.

Números do Atlético em Belo Horizonte, desde sua fundação, em 1908:

Jogos: 3333

▪ Vitórias: 1981

▪ Empates: 725

▪ Derrotas: 627

▪ Gols pró: 6897

▪ Gols contra: 3359

▪ Aproveitamento: 66,7%