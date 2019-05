O atual momento do Cruzeiro não é dos melhores dentro e fora de campo, mas mesmo com o tsunami que passa no clube, principalmente fora das quatro linhas, um jogador terá muito o que comemorar caso enfrente o São Paulo: o meia Robinho.

Neste domingo, às 16h, no Pacaembu, o meio-campista pode completar 150 jogos com a camisa estrelada se for escolhido pelo técnico Mano Menezes para atuar contra o Tricolor Paulista. Número expressivo de um jogador que há pouco mais de três anos defende a equipe celeste.

Robinho chegou ao Cruzeiro em abril de 2016 e de lá para cá atuou 149 vezes, marcando 24 gols.

Analisando só os números dessa temporada, o jogador, que é o líder de assistências com oito passes para gols de outros companheiros em 2019, balançou as redes em três oportunidades nos 22 jogos que participou até aqui.

Passado recente

Depois de conviver com algumas lesões que o impediam de ter maior sequência no Cruzeiro, Robinho se recuperou e até atingiu no ano passado o recorde de participações em jogos na carreira. Foram 60 partidas que o meia jogou pela Raposa no ano passado, com 11 assistências e quatro gols.

Jogos por clubes

Robinho começou a jogar profissionalmente em 2005, no Varginha, clube extinto do interior de Minas Gerais. De lá para cá o meia atuou por Democrata, de Sete Lagoas, Mogi Mirim, Santos, Avaí, Coritiba, Palmeiras e Cruzeiro.

Veja a quantidade de jogos de Robinho desde que o jogador se profissionalizou

2005 - Varginha: 26 jogos (8 gols)

2006 – Democrata-SL / Varginha / Mogi Mirim: 19 jogos (4 gols)*

2007 – Mogi Miri: 37 jogos (19 gols)

2008 – Mogi Mirim / Santos: 29 jogos (6 gols)**

2009 – Santos: 39 jogos (6 gols)

2010 – Avaí: 50 jogos (7 gols)

2011 – Santos / Avaí: 43 jogos (5 gols***

2012 – Avaí / Santos: 45 jogos (5 gols)****

2013 – Coritiba: 54 jogos (10 gols)

2014 – Coritiba: 47 jogos (5 gols)

2015 – Palmeiras: 52 jogos (9 gols)

2016 - Palmeiras / Cruzeiro: 53 jogos (9 gols)*****

2017 – Cruzeiro: 36 jogos (10 gols)

2018 – Cruzeiro: 60 jogos (4 gols)

2019 – Cruzeiro: 23 jogos (3 gols) – até 30 de maio de 2019.

*9 jogos pelo Democrata-SL, 3 pelo Varginha e 6 pelo Mogi Mirim.

**19 pelo Mogi Mirim, 10 pelo Santos

***11 pelo Santos, 32 pelo Avaí

****19 pelo Avaí, 26 pelo Santos

*****23 pelo Palmeiras, 30 pelo Cruzeiro