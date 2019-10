Contra o São Paulo, Vagner Mancini buscará uma marca redonda na carreira de treinador. Ao enfrentar o ex-clube no próximo domingo (27), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o comandante do Atlético tentará alcançar a 70ª vitória na Série A.

Invicto no alvinegro, com um empate e um triunfo, o responsável por recolocar a equipe nos trilhos após a demissão de Rodrigo Santana iniciou a caminhada na competição mais importante do país em 2008, quando conquistou 3 vitórias em 3 jogos. De lá para cá, Mancini fez 217 duelos, dos quais venceu 69, empatou 57 e perdeu outros 91.

Com 511 jogos na função em toda a carreira, o treinador do Atlético acumula 204 vitórias, 127 empates e outras 180 derrotas.

O confronto no Morumbi está marcado para às 16h.

Números de Vagner Mancini (jogos) por competição:

Copa Sul-Americana: 3

Recopa Sul Americana: 2

Libertadores: 10

Brasileirão: 217

Série B: 91

Copa do Brasil: 58

Paulistão A1: 47

Copa do Nordeste: 8

Campeonato Mineiro: 13

Baiano: 21

Paulista A2: 19

Catarinense: 19

Primeira Liga: 3

* Fonte: ogol.com.br