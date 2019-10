Quando entrar em campo para enfrentar o Vasco, nesta quarta-feira (2), o Atlético completará a 60ª partida na temporada. Buscando a vitória para ratificar a reação no Campeonato Brasileiro, o alvinegro de Minas tem como principal objetivo conquistar uma vaga para a Copa Libertadores de 2020. Driblar o cansaço, inclusive, é um dos principais obstáculos.

Para se ter ideia, até o momento foram 32 vitórias, 9 empates e outras 18 derrotas. O Galo marcou 59 gols e sofreu outros 30.

Com o técnico Rodrigo Santana, foram 37 duelos, com 18 triunfos, 5 empates e outros 14 insucessos. Titular no jogo desta noite, o zagueiro Igor Rabello completará 50 confrontos com a camisa atleticana; todo em 2019, já que chegou ao clube no início do ano. O defensor, inclusive, é o atleta que mais vezes entrou em campo pelo Atlético nesta temporada.

Confira os cinco jogadores que mais jogaram em 2019 pelo Galo:

1 - Igor Rabello (49)

2- Fábio Santos (46)

3- Yimmi Chará (46)

4- Elias (45)

5- Réver, Luan (40)