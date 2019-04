Vice-líder do Campeonato Venezuelano, com 21 pontos conquistados, um a menos que o Carabobo, o Zamora entrará em campo nesta quarta-feira (3) em busca da liderança da competição nacional. Isso mesmo. Além de encarar o Atlético, em BH, pela Libertadores, a equipe de Barinas também tem compromisso contra o Deportivo La Guaira no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

Com 20 jogadores em solo brasileiro para o desafio da terceira rodada do Grupo E da competição mais importante do continente, o adversário do Galo deixou apenas seis atletas da equipe principal para o duelo pelo campeonato local e será composto por outros, também profissionais, mas que foram inscritos para ocasiões de urgência.