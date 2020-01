O primeiro ato de Alexandre Mattos no Cruzeiro foi acertar a renovação contratual do jovem zagueiro Cacá. O defensor de apenas 20 anos acertou permanência até 2022, e assinará o novo vínculo nos próximos dias.

O antigo contrato do jogador tinha validade até dezembro de 2020. Por isso, em junho desse ano já poderia assinar pré-contrato com outra equipe. Para evitar a perda de um talento de suas categorias de base, o Cruzeiro finalizou as conversas com o empresário Nene Zini, que confirmou às tratativas ao Hoje em Dia.

“Verdade (renovação). Acordo simples e direto”, limitou-se a dizer o agente à reportagem.

Cacá disputou 22 jogos pelo time principal do Cruzeiro, 20 deles na temporada de 2019, e marcou um gol. Recentemente o zagueiro usou o seu Instagram para desmentir um boato sobre uma possível ação judicial por parte dele para rescindir seu contrato, como fez o também zagueiro Fabricio Bruno.