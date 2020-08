A chegada do atacante Eduardo Sasha, confirmado como reforço atleticano por quatro anos no final da noite desta segunda-feira (17) pelo presidente Sérgio Sette Câmara, no mesmo dia em que foi acertado o empréstimo do meia Otero ao Corinthians, até julho do ano que vem, desequilibra ainda mais a disputa reforços de 2020 x remanescentes de 2019 no grupo de jogadores do Atlético. O placar real agora é de 16 a 13 para os novatos.

Eduardo Sasha é o 16º reforço atleticano na temporada 2020, o oitavo após a chegada do treinador argentino Jorge Sampaoli à Cidade do Galo

No site oficial do clube, na relação dos atletas do grupo principal, ainda constam os nomes de Michael (goleiro), Zé Welison (volante), Cazares e Otero (meias) e Ricardo Oliveira (atacante), mas esses jogadores não fazem parte dos planos do treinador Jorge Sampaoli, que além de Eduardo Sasha, aguarda a chegada de mais reforços para o seu time que tem como disputa única, até o final da temporada 2020, que só ocorrerá no início de 2021, a Série A do Campeonato Brasileiro.

Dos 16 reforços que chegaram à Cidade do Galo neste ano, a metade deles foi por indicação do treinador argentino. São eles os zagueiros Junior Alonso e Bueno, o lateral-direito Mariano, os volantes Alan Franco e Léo Sena, e os atacantes Marrony, Keno e Eduardo Sasha.

Dos oito atletas que chegaram antes da Era Sampaoli, o goleiro Rafael, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante Allan, o meia Hyoran e o atacante Savarino são muito usados pelo treinador. O atacante Diego Tardelli está machucado e não tiveram chances ainda o lateral-direito Mailton e o meia colombiano Dylan Borrero.

Reforço?

Há ainda o caso do zagueiro Gabriel. Revelado nas categorias de base do Atlético, ele foi emprestado ao Botafogo no ano passado, na negociação que trouxe para a Cidade do Galo o também zagueiro Igor Rabello, que vem sendo pouco utilizado por Sampaoli.

O empréstimo era de dois anos, mas o Atlético podia pedir o seu retorno após a primeira temporada. Como Gabriel se destacou no clube carioca, o Galo fez valer esse direito e o jogador retornou com status de reforço.

Comparação

Usando apenas os 16 jogadores que chegaram à Cidade do Galo em 2020, Jorge Sampaoli poderia armar o seguinte time: Rafael; Mariano, Junior Alonso, Bueno e Guiilherme Arana; Allan e Alan Franco; Keno (Savarino), Hyoran e Marrony; Eduardo Sasha. O atacante Diego Tardelli está machucado e não joga mais na temporada.

Se recorrer apenas aos atletas que já estavam no clube, a formação precisaria contar com três zagueiros pela falta de jogadores de frente e seria a seguinte: Victor; Rever, Gustavo Henrique e Igor Rabello; Guga, Jair, Gustavo Blanco, Nathan e Fábio Santos; Marquinhos e Bruno Silva.

A comparação deixa evidente como foi qualificado o grupo atleticano em 2020. E a certeza de que a liderança isolada e com 100% de aproveitamento na Série A do Campeonato Brasileiro não é obra do acaso.

O GRUPO ATLETICANO

