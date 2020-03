A contratação do técnico Jorge Sampaoli pelo Atlético, anunciada na tarde deste domingo (1), cria um novo capítulo na disputa pela titularidade do gol do Galo em 2020.

Um dos conceitos de jogo do argentino é a construção das jogadas a partir do goleiro. Desse modo, o treinador tem predileção por arqueiros que tenham facilidade em trabalhar com os pés.

Essa situação, inclusive, fez com que Sampaoli se envolvesse em uma polêmica com parte da torcida do Santos, no ano passado. Isso porque, o comandante pediu a contratação de Éverson, então no Ceará, barrando Vanderlei, que é bastante querido pelos santistas.

Na ocasião, o treinador alegou que a qualidade de Éverson com a bola nos pés se encaixava melhor no modelo de jogo considerado por ele como ideal.

Anteriormente, quando dirgiria a seleção do Chile, o técnico tinha no goleiro Claudio Bravo um dos pilares na saída de bola e armação das jogadas do time.

Voltando ao Atlético, Jorge Sampaoli vai assumir uma equipe que tem o jovem Michael como titular neste início de temporada, e o ídolo Victor, que aguarda uma oportunidade para ganhar uma sequência de jogos.

Mesmo com a qualidade apresentada debaixo das traves, o jogo com os pés não aparece como característica de destaque dos dois jogadores.

Rafael

Tendo como base essa predileção de Sampaoli por esse recurso nos goleiros, um nome que está na pauta do Atlético há algumas semanas deve ganhar ainda mais força.

O goleiro Rafael, que recentemente conseguiu a rescisão de contrato com o Cruzeiro, apresenta essa característica que agrada Sampaoli.

Quando vestia a camisa da Raposa, o jogador, assim como Fábio, era bastante estimulado a trabalhar com os pés pelo preparador de goleiros Robertinho.

Essa característica, aliada ao fato de o goleiro estar livre no mercado, contribuem ainda mais para um desfecho positivo entre as partes, o que pode acontecer nesta semana, quando Fábio Mello, empresário de Rafael, retorna ao Brasil e deve se reunir com a diretoria alvinegra para tratar sobre as negociações.