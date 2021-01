Durou pouco e não deixará saudades a trajetória de Régis no Cruzeiro. Nesta sexta-feira (1), o clube celeste informou o encerramento do vínculo de empréstimo com o meia, cedido pelo Bahia.

“O Cruzeiro Esporte Clube agradece ao profissionalismo e dedicação de Régis no período em que defendeu a camisa do clube e deseja sucesso na sequência de sua carreira”, declarou a diretoria da Raposa, por meio de sua assessoria de imprensa.

Régis foi confirmado como contratação celeste para a temporada 2020 em abril, durante a paralisação do calendário de jogos, por conta da pandemia da Covid-19. Chegou com a aval de Enderson Moreira, mas não conseguiu se firmar na equipe.

Alternando momentos de titularidade e como opção entre os suplentes, o meia participou de 29 partidas e marcou três gols.

A última vez que entrou em campo com a camisa estrelada foi nessa terça-feira (29), ao ser acionado no segundo tempo do empate sem gols com o Cuiabá, no Independência, pela 32ª rodada da Segundona.