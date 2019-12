Adilson Batista foi confirmado como treinador do Cruzeiro em 2020. Técnico que comandou a Raposa nos últimos três jogos da Série A em 2019, o paranaense será o responsável por liderar a reestruturação da equipe dentro de campo.

O anúncio foi feito nas redes sociais do próprio clube, que também confirmou a permanência de José Mário Campeiz (preparador físico) e Cyro Garcia (auxiliar técnico). Segundo a publicação, a decisão de manter Adilson no comando do time foi tomada em reunião com o vice de futebol, Márcio Rodrigues, e o diretor de futebol, Marcelo Djian.

Com longa história na Raposa, o treinador foi o escolhido por Zezé Perrella para tentar arrancar as últimas forças da equipe na reta final do Brasileiro. No entanto, com Adilson à frente da equipe, foram três derrotas em três partidas disputadas. O time celeste perdeu para Vasco (1 a 0), Grêmio (2 a 0) e Palmeiras (2 a 0).

Contabilizando duas passagens pelo Cruzeiro (a primeira se deu em 2008 a meados de 2010), o técnico dirigiu o elenco estrelado em 173 partidas, sendo 97 vitórias, 34 empates e 42 derrotas.

Ele ficou marcado pelo bicampeonato mineiro de 2008 e 2009, com direito a duas goleadas por 5 a 0 sobre o Atlético, nas partidas de ida dessas duas edições, e o vice da Libertadores de 2009.

Já na segunda passagem, não teve êxito na busca de um "milagre". O Cruzeiro já se encontrava numa situação desesperadora, na zona de rebaixamento, e o técnico não conseguiu evitar o rebaixamento.

Apesar da saída de Perrella, a diretoria cruzeirense aposta em Adilson para próxima temporada. O grande objetivo do clube é voltar à elite do futebol brasileiro em 2021, ano em que a agremiação celebrará seu centenário.