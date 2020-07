Mesmo com apenas um jogo pelo Trabzonspor-TUR o zagueiro Manoel teve o seu contrato de empréstimo ampliado na Turquia. O vínculo foi estendido em função da pandemia do novo coronavírus e o Cruzeiro chegou a essa definição com os turcos uma vez que acordo anterior para a cessão do atleta venceu na última terça-feira.

Como houve paralisação no calendário mundial do futebol por causa da quarentena pela COVID-19, Manoel permanecerá no Trabzonspor-TUR pelo menos até julho deste ano. A informação foi divulgada no Twitter do BR Contracts.

O perfil especializado em informações sobre contratos de atletas ainda informa que "a tendência é que o jogador não retorne mais ao Cruzeiro e permaneça no clube turco de forma definitiva". Porém, até agora o técnico Hüseyin Çimşir usou muito pouco o jogador.

Foram oito jogos relacionando Manoel, mas em apenas um ele foi acionado como titular pelo treinador, na vitória por 4 a 1 sobre o Erzurumspor, na Copa da Turquia. Nos demais ele permaneceu no banco: em cinco compromissos pela Superliga Turca (Primeira Divisão local) e em outros dois pela Copa da Turquia. Os dados estão divulgados no Soccerway, uma das maiores plataformas estatísticas de futebol na internet.

O Trabzonspor é o segundo colocado na Primeira Divisão Turca com 58 pontos, dois atrás do líder Instambul, faltando cinco rodadas para o fim da competição.

Depois da retomada dos jogos após parada pela pandemia foram quatro jogos disputados pelo time de Manoel, com duas vitórias e dois empates.

Futuro

Para que Manoel permaneça no Trabzonspor-TUR os turcos precisam firmar novo contrato ao fim do empréstimo vigente. Quando Manoel foi negociado pelo Cruzeiro havia a previsão de que o clube da Turquia pudesse renovar com o jogador por pelo menos mais uma temporada.

De acordo com informações de bastidores o Trabzonspor-TUR paga aproximadamente R$ 330 mil de salário a Manoel. O Cruzeiro ainda é responsável por uma outra parte dos vencimentos do zagueiro.

Na época em que foi negociado o zagueiro Manoel era "fatiado" da seguinte forma. os direitos econômicos do jogador pertenciam a mais de uma parte, o Cruzeiro (30%), Supermercados BH (10%), o próprio jogador (10%) e o Athletico-PR (50%).

Histórico do jogador

Manoel chegou ao Cruzeiro em 2014 contratado do Athletico-PR. A operação de compra na época custou aos cofres celestes R$ 7,2 milhões pela metade dos direitos do jogador, que disputou 150 partidas com a camisa azul e marcou sete gols.

Só pelo clube estrelado Manoel faturou um Campeonato Brasileiro (2014), duas Copa do Brasil (2017 e 2018) e um Campeonato Mineiro (2019).

Antes de ser negociado com o Trabzonspor-TUR o zagueiro Manoel vestiu a camisa do Corinthians, onde fez 56 jogos e marcou três gols.