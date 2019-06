Menos de três dias após a repercussão causada pelo vídeo que o jogador Neymar se defende da acusação de estupro e, para isso, expõe as conversas trocadas no WhatsApp com a mulher que o acusa, pelo menos três funks já foram produzidos com alguns trechos da conversa.

Algumas falas do diálogo, que inclusive já viraram memes nas redes sociais e figurinhas nos grupos de WhatsApp, foram exploradas nas composições musicais, como "e ai, fake", "razão da minha libido", "saudade do que a gente não viveu" e "tô quase pegando no sono mas queria estar pegando você".

Escute, abaixo, as músicas:

Leia mais:

Suposto laudo aponta hematomas e estresse pós-trauma em mulher que acusa Neymar

Neymar é intimado a depor na sexta, mas assessoria jurídica da CBF tenta adiar

Rede social diz ter removido vídeo de defesa de Neymar por 'violar padrões'