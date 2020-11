Protagonista na vitória do Atlético por 4 a 0 sobre o Flamengo, o atacante Eduardo Sasha, autor de dois gols no duelo deste domingo (8), foi o entrevistado desta segunda (9) na Cidade do Galo. Aliviado por ter voltado a marcar, após cinco partidas, ele destacou a força do grupo e a importância de manter o nível de atuação para seguir brigando pelo caneco do Campeonato Brasileiro.

"Sabemos que quando entramos para competir, é difícil nos segurar. Ainda mais no início, marcando em cima e buscando os gols. Às vezes é complicado manter a concentração, ainda mais com um time jovem. A oscilação vai acontecer. Conversamos para que não tenhamos os mesmos vacilos do primeiro turno", destacou o atacante.

"Estamos com a confiança readquirida. Estávamos precisando de um jogo assim, depois de quatro jogos sem vencer. Ter ganhado da forma que é a identidade do elenco foi importante. Sabemos a forma que temos que entrar para buscar os três pontos e agora vamos tentar entrar sempre desta forma", acrescentou.

Sobre a chegada de Eduardo Vargas, Sasha não se mostrou preocupado com a concorrência. Pelo contrário! Ele tem o chileno como aliado num objetivo em comum: ser campeão nacional, título que ele viu escapar por pouco em 2019, quando defendia o Santos.

"Fico feliz de um jogador do nível do Vargas chegar ao Atlético. Quem ganha é o grupo. A luta sadia entre a gente sempre ocorre e estaremos nesta disputa no dia a dia para saber quem está melhor. Quem estiver de fora estará apoiando e aplaudindo. E se entrar, vai ajudar da melhor forma", finalizou.