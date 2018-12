O Atlético segue em busca de anunciar o primeiro reforço oficial para 2019. Alguns nomes pipocam para ser o presente de Natal antecipado para a torcida. Réver, Igor Rabello, Jair e Guga são os nomes mais fortes. O zagueiro do Botafogo seria o maior investimento do Galo no mercado da bola, algo acima dos R$ 12 milhões. O alvinegro mineiro agora mantém uma conversa entre presidentes com o Fogão.

De um lado, Sérgio Sette Câmara conta com o apoio do Banco BMG para forçar o Botafogo a abrir mão do zagueiro que se destacou na Série A deste ano. Do outro lado, Nelson Mufarrej é o mandatário do Botafogo que toca a negociação, com o auxílio de Anderson Barros, o diretor de futebol. O Hoje em Dia apurou com pessoas responsáveis por conduzir a carreira de Rabello que o Atlético segue vivo na busca pela contratação.

"O Atlético fez uma proposta, e o Botafogo apresentou uma contra-proposta", afirmou Anselmo Paiva, empresário do zagueiro de 23 anos, ao HD. O acerto ainda depende de alguns capítulos dessa novela.