Titular da meta do Atlético no momento, o goleiro Cleiton foi convocado na manhã desta sexta-feira (16) para a seleção brasileira olímpica. O jovem goleiro do Galo vestirá a amarelinha nos dias 5 e 9 de setembro, quando a equipe comandada pelo técnico André Jardine vai enfrentar Colômbia e Chile, no Pacaembu, em São Paulo.

O jovem goleiro das categorias de base do Atlético destacou o sentimento de voltar a vestir a camisa da seleção e lembrou a importância da boa sequência que vem tendo com a camisa alvinegra.

“É uma grande honra voltar a vestir essa camisa. Agradeço ao Atlético Mineiro por me proporcionar oportunidades como esta. Estou extremamente feliz de voltar à seleção brasileira e por isso continuo me dedicando todos os dias. O objetivo é que a sequência de vitórias que estamos tendo no Atlético, se repita na seleção olímpica”, disse o goleiro.

Desde que se tornou titular do gol do Galo após a lesão de Victor, Cleiton não perdeu nenhuma partida com a camisa do Atlético e espera manter essa escrita no duelo contra o Athletico-PR, neste sábado (17), na Arena da Baixada, em Curitiba.

“Espero que essa invencibilidade seja mantida, vamos trabalhar para isso, para continuar neste caminho. A caminhada é longa e por isso devemos manter os pés no chão e ter humildade pois ainda não conquistamos nada”, comentou Cleiton.