Após atrito com a torcida atleticana por publicar sua comemoração pelo título do Flamengo na Copa Libertadores, o lateral-direito Guga foi oferecido por seus representantes ao Rubro-Negro Carioca.

Segundo apuração do O Dia, o nome do jogador já chegou à cúpula da diretoria flamenguista, que só irá avaliar a contratação do lateral depois da participação da equipe no Mundial.

Segundo um dirigente do Atlético, o atleta, que chegou ao clube mineiro no início de 2019, só será negociado por algo em torno de R$ 23 milhões.

Apesar de não ter conseguido cair nas graças do atleticano e nem se firmar como titular da equipe ao longo do ano, Guga acumula várias convocações para a Seleção Brasileira Sub-23 e, inclusive, foi convocado para disputar o Pré-Olímpico, que acontecerá no início de 2020