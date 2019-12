O Atlético terá duas baixas durante sua pré-temporada e pelo menos nas primeiras cinco partidas do Campeonato Mineiro de 2020. Os desfalques serão o lateral-direito Guga e o goleiro Cleiton, que foram convocados pelo técnico André Jardine para defender a Seleção Brasileira sub-23 no Pré-Olímpico para Tóquio.

O torneio, que dará duas vagas diretas para as Olimpíadas de 2020, será disputado na Colômbia entre os dias 18 de janeiro e 9 de fevereiro. No entanto, os atletas convocados se apresentarão na Granja Comary no dia 3 de janeiro, antes mesmo dos demais atletas atleticanos voltarem aos trabalhos normais na Cidade do Galo.

O Brasil, que defende o ouro conquistado no Rio 2016, é cabeça de chave do grupo B de pré-olímpico e enfrentará Peru, Uruguai, Bolívia e Paraguai na primeira fase da competição. Além dos dois primeiros colocados, que já garantem uma vaga direta em Tóquio, o terceiro colocado no campeonato ganha uma vaga em uma repescagem.

Os atleticanos

Com a complicada lesão de Victor durante o ano de 2019, Cleiton assumiu a meta do Galo e logo ganhou a confiança de torcida e comissão técnica alvinegra. Cobiçado pelo Bragantino Red Bull, a sequência do jovem goleiro no Atlético ainda não é garantida, mas é visto como uma importante peça para o 2020 do clube.

Por outro lado, Guga chegou à Belo Horizonte com moral, mas não conseguiu render o que se esperava após uma boa Série B com o Avaí, em 2018. Alternando momentos no banco de reservas com a titularidade, o pior momento do lateral na temporada veio quando mesmo publicou sua comemoração com o título do Flamengo, na Libertadores, o que não foi bem aceito pelos torcedores. A chegada do também jovem Maíton, que joga na mesma posição, pôs uma interrogação na continuidade do carioca no Atlético em 2020.

Confira a lista completa dos convocados

Goleiros

Cleiton - Atlético-MG

Ivan - Ponte Preta

Phelipe - Grêmio

Laterais

Emerson - Betis

Guga – Atlético-MG

Ayrton Lucas - Spartak Moscou

Caio Henrique - Fluminense

Zagueiros

Gabriel - Lille

Ibañez - Atalanta

Robson Bambu - Athletico-PR

Walce - São Paulo

Meio-campo

Bruno Guimarães - Athletico-PR

Douglas Luiz - Aston Villa

Igor Gomes - São Paulo

Matheus Henrique – Grêmio

Reinier - Flamengo

Wendel - Sporting

Atacantes

Antony - São Paulo

Gabriel Martinelli - Arsenal

Matheus Cunha - Leipzig

Paulinho - Bayer Leverkusen

Pedrinho - Corinthians

Yuri Alberto – Santos