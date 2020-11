O técnico Jorge Sampaoli terá problemas no time titular do Atlético para os dois desafios seguintes ao duelo deste domingo (8), contra o Flamengo. Para enfrentar Corinthians, no dia 14, e Athletico-PR, quatro dias depois, o comandante do alvinegro não poderá contar, pelo menos, com três de seus "preferidos".

Convocados para às respectivas seleções, o zagueiro paraguaio Junior Alonso, o meio-campista equatoriano Alan Franco e o meia-atacante venezuelano Savarino ficarão de fora dos compromissos válidos pela 21ª rodada, na Arena Corinthians, e pela 6ª rodada (partida adiada), no Mineirão.

Com 32 pontos na tabela, o Galo encara o Flamengo, vice-líder com 35, a partir das 18h15 deste domingo. Com a vitória do São Paulo sobre o Goiás, o Galo agora é o quarto colocado. Um empate contra o time carioca o recoloca na terceira posição, superando o Tricolor Paulista no número de vitórias.

Contudo, o Fluminense também chega forte nesta briga. Com os mesmos 32, o time das Laranjeiras encara o Grêmio, a partir das 20h30. Mais uma forte ameaça aos atleticanos!