Dos quatro clubes mineiros que iniciaram a Copa do Brasil – América, Atlético, Boa e Cruzeiro –, apenas a Raposa e o Coelho continuam vivos na competição. A terceira fase do torneio nacional começa nesta terça-feira, mas celestes e alviverdes são entram em campo no dia seguinte. (Confira a tabela abaixo)

O América inicia a disputa desta fase, a primeira no formato ida e volta nesta edição, contra a Ferroviária, na quarta-feira, às 19h15, na Fonte Luminosa. A segunda partida acontece no próximo dia 19, uma quinta-feira, no Independência, no mesmo horário.

Também nesta quarta, o Cruzeiro medirá forças com o CRB, às 21h30, no Mineirão. O jogo que definirá o classificado à quarta fase ocorrerá no Rei Pelé, no dia 18 deste mês, uma quarta-feira, às 19h15.

Confronto mineiro?

Caso avancem, América e Cruzeiro podem até se enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil. Isso porque os dez times que obtiveram as vagas estarão num pote único no sorteio que definirá os cinco confrontos da quarta etapa da competição.

Campanhas

A Raposa vem de dois empates. O primeiro deles, contra o São Raimundo, de Roraima, em 2 a 2, resultado que era suficiente para o visitante na primeira fase. Depois, uma nova igualdade no placar, só que em 1 a 1 com o Boa Esporte, em Varginha. Desta vez, no entanto, a decisão da vaga foi para a disputa de pênaltis, como indicava o regulamento, e a Raposa foi melhor: 5 a 4.

Já o América empatou em 1 a 1, com o Santos, do Amapá, e venceu, por 2 a 0, o Operário, do Paraná. Ambas as partidas aconteceram fora de casa.

Premiação

Chegar à terceira fase rendeu R$ 1.5 milhão a cada equipe. Quem avançar à quarta etapa, receberá mais R$ 2 milhões.