Apesar de só entrar em campo na quinta-feira (18), na estreia pela Copa do Brasil, o América seguirá para Campina Grande (Paraíba) já nesta segunda (15). A intenção da diretoria e da comissão técnica é que os atletas tenham o máximo de descanso possível para iniciarem com o pé direito o torneio nacional.

Semifinalista em 2020, o Coelho terá pela frente o Treze, mandante do duelo marcado para às 16h, no Estádio Presidente Vargas. Na terça e na quarta, Lisca comandará treinamento na cidade. Nesta primeira fase, vitória ou empate por qualquer placar garantem o Alviverde na próxima etapa. Se avançar, o Coelho enfrentará o vencedor do duelo entre Porto Velho-RO e Ferroviário-CE.

Último treino em BH

Nesta segunda, antes do início das atividades em campo, os atletas e comissão técnica do América passaram por nova bateria de exames de detecção da Covid-19. Em campo, o trabalho começou com uma série de exercícios de mobilidade e ativação com os jogadores de linha, propostos pelos preparadores físicos do Núcleo de Performance. Os goleiros trabalharam à parte com os preparadores Marcos Gontijo e Silvio Jardim.

Depois, o técnico Lisca comandou uma atividade mais leve antes da viagem à Paraíba. Os atletas trabalharam em espaço reduzido, focando na evolução da tomada de decisão, movimentação e troca eficiente de passes. Na sequência, houve também um trabalho específico com os jogadores de ataque, em que aprimoraram os deslocamentos e conclusões a gol.

Departamento Médico

No departamento médico, seguem em tratamento o zagueiro Arthur (lesão na coxa direita), o volante Zé Ricardo (tendinite), o meia Geovane (lesão na coxa esquerda) e o atacante Felipe Azevedo (lesão na coxa direita).

