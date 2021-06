Nesta quarta-feira (2), às 19h, contra o Remo, no Baenão, o Atlético voltará a disputar uma partida de Copa do Brasil, após cerca de um ano e três meses. E na última vez em que entrou em campo pela competição, o time alvinegro sentiu o gostinho amargo de uma eliminação vexatória, mas que, ao mesmo tempo, representou o início de uma “revolução” dentro do clube – ou, pelo menos, uma mudança drástica de mentalidade.

Depois de empatar em 2 a 2 com o modestíssimo Afogados, no Vianão, em duelo único da segunda fase, o Galo foi eliminado com uma derrota na disputa por pênaltis (7 a 6), resultado que, até hoje, é lembrado pelo carrasco daquela ocasião.

Poucos minutos mais tarde, o clube alvinegro anunciou as demissões do técnico Dudamel e de sua comissão técnica, do diretor de futebol Rui Costa e do gerente Marques. Começava ali uma nova era no Galo.

A cúpula atleticana viria a contratar Alexandre Mattos para comandar a diretoria de futebol e Jorge Sampaoli como treinador. Dessa aliança, foram gastos mais de R$ 200 milhões para reforçar o elenco na temporada e visando também ao ano de 2021.

No entanto, foi uma parceria que pouco tempo durou. Apesar de o Atlético não mais ter dado vexame, ficou aquela sensação de que faltou “um algo mais”, por ter perdido um título de Brasileiro considerado “fácil” para muitos. Campeão mineiro de 2020, o Galo demitiu Mattos ao fim da temporada e viu Sampaoli abandonar o barco ao acertar com o Olympique de Marselha.

Mesmo assim, contratações de peso continuaram a ocorrer, na busca por feitos em 2021. Vieram Nacho, Hulk, Tchê Tchê e Dodô, além da manutenção de grande parte do elenco. Outros reforços devem surgir para o plantel dirigido por Cuca.

Depois do título mineiro e da melhor campanha geral da fase de grupos da Libertadores deste ano, o Galo tenta fazer valer, enfim, a força de seu elenco com mais títulos de expressão. E os duelos com o Remo fazem parte dessa busca.