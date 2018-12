Atingir a fase de grupos da Libertadores em 2019 poderá ser uma borracha nos erros futebolísticos do Atlético no ano vigente. O Galo já garantiu 500 mil dólares (R$ 1,9 milhões) de premiação na Segunda Fase da Liberta, além de R$ 2,4 milhões das oitavas da Copa do Brasil. Um total de 4,3 milhões de reais. Em 2018, somando premiação da Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão, o Galo recebeu um total de 11,4 milhões de reais em premiação.

Mas estes 4,3 milhões já pré-garantidos para a próxima temporada pode sofrer um grande upgrade. Só depende exclusivamente do Atlético eliminar o Danubio e o próximo adversário da Terceira Fase da Libertadores. Se atingir a etapa de grupos, ganhará 1 milhão de dólares por cada jogo como mandante. Assim, seriam 500 mil dólares da segunda fase, 550 mil dólares da terceira, e 3 milhões de dólares dos grupos. Um total de 15,7 milhões de reais da Libertadores, somados aos 2,4 milhões da Copa do Brasil: R$ 18,1 milhões.

Isso representaria 58,7% de aumento nas receitas do Atlético oriunda de prêmios de competição, considerando apenas as duas competições mata-mata, uma vez que o Galo ainda tem o Campeonato Brasileiro pela frente, num ano em que o contrato da TV mudou e a CBF tende a aumentar as premiações, condizentes à Copa do Brasil ainda milionária.

Se for campeão da Copa Libertadores 2019, o Atlético acumulará 20,05 milhões de dólares (R$ 78,4 milhões), mais do que a receita da TV Globo pelos direitos de transmissão do Brasileirão. Vale ressaltar que a edição do ano que vem na Libertadores é final única, e a receita do jogo ficará com a Conmebol, com o clube vencedor recebendo 25% da receita após o desconto de impostos.



Premiações do Atlético em 2018

Sul-Americana (R$ 900 mil)/Copa do Brasil (R$ 7.8 milhões)/BR18 (R$ 2,7 milhões)

Total: R$ 11,4 milhões

Premiações do Atlético em 2019 (garantidos)

Libertadores (R$ 1,9 milhões) Copa do Brasil (R$ 2,4 milhões)

Total: R$ 4,3 milhões

Premiações do Atlético em 2019 em caso de fase de grupos da Libertadores

Libertadores (R$ 15,7 milhões) Copa do Brasil (R$ 2,4 milhões)

Total: R$ 18,1 milhões