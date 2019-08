Antecipar o segundo duelo das semifinais da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, é a estratégia do Internacional para não perder o atacante Paolo Guerrero, que fatalmente estará na lista de Gareca para amistosos da seleção peruana nos Estados Unidos, marcados para 5 e 10 de setembro, respectivamente.

"As datas estão marcadas para quarta-feira, talvez se possa antecipar um dia e aí teremos mais tempo para montar a logística do jogador. Essa é uma das possibilidades, mas depende mais da CBF. A convocação depende do treinador, a apresentação dele lá depende da federação e as datas são com a CBF", disse Roberto Melo, vice de futebol do Inter em entrevista ao UOL. Ainda de acordo com matéria publicada no portal, a entidade maior do futebol brasileiro não rechaçou de cara a proposta feita pelos gaúcho.

Como o jogo está marcado para 4 de setembro, na Arena Beira-Rio, a diretoria do Colorado corre contra o tempo para arrumar uma solução para que tenha o goleador em campo. Guerrero, inclusive, chegou a pedir ao treinador Ricardo Gareca que não fosse convocado. Contudo, sem resposta do comandante, ainda vê o risco de não encarar a Raposa bater à porta.

De olho na situação, o Cruzeiro apenas monitora os fatos. O clube, por meio de sua assessoria de imprensa, afirma que, por ora, não irá se manifestar sobre a tentativa do rival gaúcho.