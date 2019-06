O segundo duelo entre Atlético e Santos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, será histórico. Pela centésima vez, os alvinegros mineiro e paulista estarão frente a frente e tentarão desempatar o mais do que equilibrado retrospecto. O confronto está marcado para amanhã, às 20h, no Pacaembu.

No histórico entre as duas equipes, a igualdade em alguns quesitos chama bastante atenção. O número de gols feitos por cada uma delas, por exemplo, está rigorosamente empatado: 148 tentos do Galo e outros 148 do Peixe. Para apimentar mais ainda este valoroso embate, foram 37 vitórias para cada lado e outros 25 empates.

Como o jogo em Belo Horizonte acabou empatado em 0 a 0, caso haja novo empate, por qualquer placar, a decisão da vaga para as quartas será disputada nos pênaltis.

Além de seguir vivo no milionário torneio nacional, os times comandados por Rodrigo Santana e Jorge Sampaoli buscam a segunda volta olímpica na competição; o Santos ficou com o caneco em 2010 e o Atlético em 2014.



Mata-matas

Entretanto, a paridade não se reflete nos confrontos de mata-mata. Nas três vezes em que se enfrentaram em confrontos eliminatórios, o Santos levou a melhor em todos eles.

A primeira vez em que as equipes se enfrentaram em um playoff aconteceu em 1964, pelas quartas de final da Taça Brasil. Na ocasião, o alvinegro praiano goleou nos dois jogos – 4 a 1 no Independência e 5 a 1 no Pacaembu, e continuou sua trajetória rumo ao título.

O segundo embate em mata-matas entre os times aconteceu na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1983. Com uma vitória por 2 a 1 no Morumbi e um empate em 0 a 0 no Mineirão, o Peixe avançou à decisão do torneio nacional, em que acabou derrotado para o Flamengo.

A última disputa, por sua vez, aconteceu no ano do título santista (2010), quando os alvinegros se enfrentaram nas quartas de final. No Mineirão, os donos da casa levaram a melhor e conquistaram vitória por 3 a 2. Em Santos, troco dos “Meninos da Vila”, que deixaram o gramado com 3 a 1 no placar e, consequentemente, a classificação.



Seca na capital paulista

Outro retrospecto nada favorável aos atleticanos é o desempenho quando encara o Santos na capital paulista. Em seis jogos disputados até hoje, sendo apenas um no palco desta quinta-feira, nenhuma vitória mineira.

O jogo no Pacaembu, curiosamente, foi disputado em 1971, ano em que o Atlético, mais tarde, sagrou-se campeão brasileiro; o único título da equipe na competição. Naquela ocasião, o Galo era comandado por Telê Santana.

Para tentar superar o Peixe, Rodrigo promoverá o retorno de Ricardo Oliveira, velho conhecido dos santistas, recuperado da lesão que o deixou fora da goleada por 4 a 0 sobre o CSA no último domingo.