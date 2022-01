Quatro clubes mineiros – Cruzeiro, Tombense, URT e Pouso Alegre – que iniciam a Copa do Brasil já estão cientes de quem poderão ser seus adversários na primeira fase (confira mais abaixo). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fará, na próxima segunda-feira (17), o sorteio dos duelos desta etapa. A cerimônia acontecerá às 13h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com transmissão da CBF TV.

Segundo o calendário proposto pela CBF, a primeira fase ocorrerá nos dias 23 e 24 de fevereiro e 2 e 3 de março.

Os 80 participantes desta etapa foram divididos em oito potes (A, B, C, D, E, F, G e H), cada um com 10 times, com base no Ranking Nacional dos Clubes (RNC). A partir disso, haverá os sorteios das chaves, sendo que os confrontos serão feitos da seguinte forma: A x E, B x F, C x G e D x H.

Cruzeiro, Tombense, URT e Pouso Alegre estão, respectivamente, nos potes A, D, F e G. Com isso, não há possibilidade de se enfrentaram nesta fase.

América e Atlético, outros representantes do Estado, entram direto na terceira fase, com datas em 20 e 21 de abril e 11 e 12 de maio.

Confira as possibilidades de adversários de cada time:

O adversário do Cruzeiro sairá do pote E: Altos, Mirassol, Campinense, Moto Club, São Raimundo-RR, Ferroviária, Salgueiro, Globo FC, União-MT ou Sergipe

O do Tombense, do pote H: Azuriz-PR, Icasa, Grêmio Anápolis, Tuna Luso, Tuntum, São Raimundo-AM, Fluminense-PI, Humaitá-AC, Nova Venécia-ES ou Costa Rica-MS.

O da URT, do pote B: Cuiabá, Goiás, Juventude, Vitória, Coritiba, Avaí, CRB, Ponte Preta, CSA ou Vila Nova.

O do Pouso Alegre, do pote C: Sampaio Corrêa, Paraná, Operário-PR, Guarani, Criciúma, Brasil de Pelotas, Náutico, Londrina, Paysandu ou Figueirense.

