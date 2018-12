A última rodada da fase de grupos da Copa Itatiaia, que será no próximo domingo, com 16 partidas, definirá a classificação de 15 equipes para as quartas de final da competição, etapa que tem apenas um time garantido, o Novo Aarão Reis, líder do Grupo 3 e único na Chave Belo Horizonte com 100% de aproveitamento após dois jogos.

No domingo, o Novo Aarão Reis encara o vice-líder Nacionalrense, que se classifica com mais um ponto ou com um empate no jogo entre Cachoeirinha e Portuguesa.

Na Chave Metropolitana também há uma equipe com seis pontos após duas rodadas, o Vila Nova, de Santa Luzia, que encara o São José, de São José da Lapa, no domingo, podendo perder por até dois gols de diferença que mesmo assim avançará às quartas.

O Grupo 3 terá ainda o Frigoarnaldo (Contagem), encarando o Fluminense (Mocambeiro), e precisando vencer para não depender do resultado do outra jogo.

O Grupo 2 da Chave Metropolitana é o mais equilibrado do torneio, pois os quatro times somam dois pontos e têm o mesmo número de gols marcados. Assim, os jogos Brumadinho x ORDEP ( Sabará); e Imperial (Vespasiano) x Várzea do Sítio (Raposos) serão a antecipação do mata-mata para as quatro equipes.

No Grupo 1, um empate basta ao líder Pedro Leopoldo, que encara o lanterna e já eliminado Sarzedo. Novo Cristina (Betim) e Tangará (Mário Campos) fazem um confronto direto por uma vaga, com os betinenses jogando pelo empate.

O empate é suficiente também para Vasco (Esmeraldas) e Retiro (Nova Lima), que na última rodada encaram, respectivamente, Pedra Branca (Ribeirão das Neves) e Valência (Ibirité).

BELO HORIZONTE

Nos Grupos 1 e 4 da Chave Belo Horizonte, os dois primeiros colocados entram em campo precisando apenas do empate para garantir presença nas quartas de final.

Isso acontece com o Inconfidência contra o Jonas Veiga, e com o Marrocos, diante do Grêmio Mineiro, no Grupo 1, sendo que este última já está eliminado.

No Grupo 4, o Unidos precisa apenas da igualdade diante do Paranaense, mesma situação vivida pelo Radiante diante do Tupinense.

Primeiros colocados do Grupo 2, com quatro pontos cada, Riviera e Inter fazem um confronto direto na última rodada que pode terminar com um deles eliminado, caso o Nacional, que é terceiro colocado, com dois pontos, vença o já eliminado São Bernardo.

Por ter melhor saldo de gols, o Riviera enfrenta o inter precisando apenas do empate para se classificar.

* Acompanhe o noticiário da Copa Itatiaia às terças e sexta-feiras no jornal Hoje em Dia e no hojeemdia.com.br