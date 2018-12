O domingo será de decisão na Copa Itatiaia Kaiser. Chegando à fase de quartas de final, o torneio de várzea mais importante do país terá duelos nas chaves Metropolitana e Belo Horizonte.

A organização do torneio definiu onde serão disputadas as partidas decisivas, com mando de campo neutro.

Como as vagas para a próxima fase serão decididas em jogo único, se houver empate, os confrontos irão para os pênaltis.

A Arena Inconfidência, no bairro Concórdia, terá o confronto mais aguardado da Chave Belo Horizonte, pois estará em campo, a partir das 16h, o Novo Aarão Reis, única equipe com 100% de aproveitamento na fase de grupos, pois venceu os três jogos disputados, marcando sete gols e não sofrendo nenhum. Seu adversário será o Nacional Felicidade, que ficou na segunda posição da sua chave, mas também está invicto na Copa Itatiaia Kaiser.

Os outros três jogos da chave Belo Horizonte, também às 16h, terão o tradicional Inconfidência encarando o Radiante, no Vale do Jatobá, Unidos e Marrocos jogando no Betânia e o clássico entre Riviera e Cachoeirinha na Barragem Santa Lúcia.

METROPOLITANA

A Chave Metropolitana também teve um time com 100% de aproveitamento na fase de grupos. Foi o Vila Nova, de Santa Luzia, que nestas quartas de final encara o Brumadinho, no Campo do CSU, em Contagem. Esta será a única partida deste domingo disputada às 17h.

Mais cedo, às 16h, acontecem os outros três confrontos das quartas de final da Chave Metropolitana. E haverá o clássico Imperial, de Vespasiano, contra o Frigoarnaldo, de Contagem, no Campo do Sarzedo.

Jogam ainda Retiro (Nova Lima) x Pedro Leopoldo, no Campo da Frimisa, em Santa Luzia; e Novo Cristina (Betim) x Vasco (Esmeraldas), no Campo do Pedro Leopoldo.

